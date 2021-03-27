MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretiminde yer alan şirket yöneticileriyle görüştü
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretiminde yer alan şirket yöneticileriyle görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 18:18 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretiminde yer alan şirket yöneticileriyle görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli aşı üretiminde yer alan şirket yöneticileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" sonrasında bugün de yerli aşı üretim projelerinde görev alan araştırmacılarla çalışan ilaç sektörü yöneticileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantılarda Oktay, Nobel İlaç, Vetal AŞ, Cinnagen İlaç, Turgut İlaç ile Abdi İbrahim İlaç'ın yönetici kadrolarıyla görüştü.

Toplantılarda, yerli aşı çalışmalarında, Faz-1 aşamasında olan firmaların geldiği son durum ve seri üretime yönelik kapasiteleri ile ihtiyaç duydukları alanlarda gereken desteğe ilişkin konular ele alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi