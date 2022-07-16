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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci, Yozgat’ta rafting yaptı

#Fuat Oktay#Vahit Kirişci#Rafting
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci, Yozgat’ta rafting yaptı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yapay rafting parkurunda rafting yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğinde 16-20 Temmuz tarihlerinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix´si (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci, Yozgat’ta rafting yaptı



Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi işbirliğinde ilçede oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek turnuvada İtalya’dan 2, Kazakistan’dan 3, Gürcistan’dan 2, Ermenistan’dan 1 ve Türkiye’den 30 takım olmak üzere 350’ye yakın sporcu başarılı olabilmek için ter dökecek. Sporcuların yanı sıra antrenör, hakem ve teknik ekiplerin de katılacağı şampiyonanın bölgeye sportif, kültürel ve ekonomik anlamda önemli bir değer katması hedefleniyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kirişci, Yozgat’ta rafting yaptı


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, açılışını yaptıkları parkurda rafting yaparak Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’dan parkur hakkında bilgi aldı.

Parkurun muhteşem olduğunu vurgulayan Oktay yaptığı açıklamada, "Şu anda 'Dünyada 2. Mükemmeliyet Merkezi Sertifikası'nın verildiği yer. Rafting yapan sporcularımız da bunun farkındalar. Biz de Sayın Bakanımızla sadece denemeye çalışacağız. Ben tüm sporcularımıza buradan hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. Zaten yarın da yine Gençlik ve Spor Bakanımızla sizleri izlemeye geleceğiz. Yarın rafting için daha geniş bir zaman ayıracağız, sizlerle birlikte olacağız. Tekrar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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#Fuat Oktay#Vahit Kirişci#Rafting

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