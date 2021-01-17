ANKARA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaşlar aşısını olsun
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 aşısı yaptırdı.
CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından, “Buradan tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce normalleşmemiz açısından son derece önemli” dedi.
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