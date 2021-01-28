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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 01:36 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübünü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Süper Kupa final maçını kazanarak, kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kutlama mesajında Trabzonsporlu futbolcuların kupa ile verdikleri pozu da paylaştı.

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