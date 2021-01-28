Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübünü kutladı.
Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Süper Kupa final maçını kazanarak, kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kutlama mesajında Trabzonsporlu futbolcuların kupa ile verdikleri pozu da paylaştı.
Süper Kupa Final Maçını kazanarak, kupayı müzesine götüren #Trabzonspor’u tebrik ediyorum. 🏆 pic.twitter.com/Q112KcQg3F— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 27, 2021
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