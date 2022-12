Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'deki Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Bütçesi'nin tümü üzerine yapılan konuşmalarda muhalefetin eleştirileri ve sorularına Hükümet adına yanıt verdi. Muhalefet partilerinin bütçe eleştirilerine önce fıkrayla yanıt veren Oktay, "Bir gün Temel çift görüyormuş, Dursun'da tek gözünü kapatsana, demiş. Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'ye iki gözünü birden kapatmış bir halde bakıyor. Dolayısıyla nereye baksa karanlık. Hiçbir olumlu işi, yapılan devasa yatırımları, üretimi, kalkınmayı görmezden geliyor. Hangi doğruyu gösterseniz kafasını diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyor. Şimdi böyle bir zihniyete hangi doğruyu nasıl anlatacaksınız? FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir" dedi.



Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:



"Ey yüce milletimiz; şahit olun. Senin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu, üzerine bombalar yağmış bir Meclis'e gaziliği yakıştırmayan bir Genel Başkanın size vadettiği ancak, siyaset üstü dostları tarafından mandacılıkla yönetilen bir ülke olabilir. İnanıyorum ki buna cevabı yüce milletimiz verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmelerinin 'yönetimde saydamlık' ve 'hesap verebilirlik' ilkeleri çerçevesinde katılımcı şekilde geçmesini önemsiyoruz."



'VEDA MAKAMINDA OLAN SİZSİNİZ'



Oktay, daha önce yıllarda ve bütçenin komisyon görüşmeleri sırasında muhalefet partili sözcülerin eleştirilerinin içi boş olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak, 'Tomurcuk derdinde köklü bir çınar gibi', ülkeyi her alanda tomurcuklandırmanın, umutları yeşertmenin, meyveleri 85 milyon ile hep birlikte toplamanın derdinde olduklarını dile getiren Fuat Oktay, muhalefetin eleştirilerine aynı şekilde karşılık vererek şöyle konuştu:



"Dolayısıyla biz, eserlerimizle konuşuyoruz, projelerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla konuşuyoruz. Veda dediniz ya şarkı sözleriyle hem de. Her zaman olduğu gibi 'bu bir veda değil bir fatihadır' diyoruz. Elveda değil, 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda' diyoruz. Veda makamında olan sizsiniz. 20 yıldır teveccühünü bizlerden esirgemeyen milletimizle; aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz, yanıpta bitmez köz gibiyiz, biz ayrılamayız. Bizim de muhalefet için bir şarkımız olacak rahmetli Kayahan'dan; 'Size yine hüsran, size yine hasret var, Size yine esmer günler düştü eyvah.' Milletin sinesinden çıkmış bir hareket olarak her bir vatandaşımızın beklenti ve talepleri yönünde, milletimizle aynı dili konuşuyoruz. Malum danışmanlarınızın aklıyla, Kandil'den aldığınız emirlerle, Pensilvanya’dan kulağınıza üflenenlerle, o siyaset üstü dediğiniz karanlık dostlarınızla hareket edip söylem geliştirdiğiniz sürece; bu millet size itibar etmez, yetki vermez."



'SİZ HALA GEÇMİŞTEKİ DÖNEMLERİN ÖZLEMİNİ TAŞIYORSUNUZ'



Eserleriyle konuşamayanların sermayesinin ancak altı boş kara para iddiaları, hayali uyuşturucu trafiği gibi yalanlar olabileceğini kaydeden Oktay, "Ne yazık ki melankolik, geriye gitmeye sevdalı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. Biz dijital dönüşüm, uzay egemenliği, siber vatan konuşuyoruz; siz hala geçmişteki istikrarsız dönemlerin özlemini taşıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.



Oktay, '6'lı Masa'nın, anayasa değişikliği teklifine atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz. Güçlendirilmiş değil küflendirilmiş sistem önerilerinizle bu millete geri adım attıramayacaksınız. Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir partinin veya koalisyonun daha vizyoner olmasını beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ama nerde. Biz Cumhur İttifakı deriz arkasına tutup eş anlamlısı; Millet İttifakı kavramına sığınırsınız, biz adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduğumuz vizyon programımızı açıklarız, arkasına 'İkinci Yüzyıl' diye bir toplama taslak piyasaya sürersiniz" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun, kendine 'Bay Kemal' demeye başladığını söyleyen Oktay, "Yani, eleştiriyor gibi gözükürken, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na olan bu gizli hayranlığınız halis mi? Eskiden 'Erdoğan böyle değildi' diyerek eskiden daha çok hayran olduğunu da itiraf etti" yorumunda bulundu.



Muhalefet partililerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı hız, esneklik ve etkin eşgüdüm sayesinde Türkiye'yi yüzlerce büyük projeyle donatmanın yanı sıra ülkemiz küresel bir güç olma yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Özellikle salgına ve doğal afetlere karşı en hızlı şekilde hayata geçirdiğimiz önlemler, dış politikada ve bölgesel krizlerde süratle aldığımız aksiyonlar, her alanda yerlileşme ve millileşmeye yönelik cesaretle atılan adımlar yeni sistem sayesinde kaydedilen ilerlemenin somut neticeleridir" açıklamasında bulundu.



'OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 28.1 ARTTI'



Oktay sorulara yanıt verirken, otomobil satışlarının, ekim-kasım döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.1 arttığını belirterek, "Beyaz eşya satışları 2022 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 9.1 artış kaydetmiştir. Reel Kesim Güven Endeksi, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla eşik değerin üzerinde kalmaya devam ederek 101,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı reel GSYH büyümesinin OVP (2023-25) tahminlerine göre yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği ve 2023-2025 dönemi için ortalama yüzde 5.3 olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte net ihracatın büyümeye pozitif katkısının sürmesini bekliyoruz" diye aktardı.



2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 artış göstererek 231.2 milyar dolara yükseldiğini aktaran Oktay, "Yıl sonu itibarıyla 250 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Aynı dönemde ithalatımız ise yüzde 36,6 artış göstererek 331,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı ihracatın, ilk 11 ayında bu rakam aşılarak 80 milyar dolara yükselmiştir. Yıl sonu itibarıyla 85 milyar doları aşacağı öngörülmektedir" dedi.



'SEÇİM VE SAVAŞ BÜTÇESİ' ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Fuat Oktay, HDP'nin 2023 bütçesine yönelik 'savaş bütçesi' eleştirisine şöyle yanıt verdi:



"Daha önce Suriye'de ne işimiz var diye soranlara da aynı netlikte cevap vermiştik. Bölgemizde barış, refah, istikrar; ülkemizde demokrasi ve özgürlükler; sapasağlam, her türlü tehdide karşı dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti ile mümkündür. Terör ve düzensiz göçün önlenmesi maksadıyla; kahraman Ordumuz, hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içi ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı 'Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi' anlayışıyla aralıksız mücadele etmektedir. Kıbrıs dahil denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimiz ile semalarımızı azim ve kararlılıkla korumaktadır. Geçmişte 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimini masum göstermeye çalıştınız, yetmedi, eli kanlı YPG'li teröristleri topraklarını savunan insanlar diye nitelendirdiniz, yetmedi, o arada toplanıp koltuk kapmaca oynadığınız 6’lı masanın altına başka tabureler getirip koydunuz, yetmedi. Artık gizli ortaklarınızı da açık ederek, milli güvenlikten açıkça ödün vermemizi bekliyorsunuz."



Oktay, terörle Kürt düşmanlığını özdeşleştirmenin, Kürtlere yapılan en büyük ihanet olduğunu kaydederek, "Hain terör; terörü Kürt kardeşlerimizin ve milletimizin başına bela edenlerin de belası olacaktır. Belediyelerden bahsettiniz; kayyumların kamu kaynaklarının, milletimizin vergilerinin PKK/YPG'ye dağa gönderilmesini engellemesi ağrınıza gitti herhalde. Kayyumlarla milletin kaynakları milletimize, o şehrin sakinlerine gitmektedir. Zorunuza gitse de gitmese de tüm illerimizle, belediyelerimizle yerelden kalkınmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



UYUŞTURUCU İDDDİALARINA YANIT



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kılıçdaroğlu'nun, uyuşturucu ve kara para iddialarına yanıt verirken, 'ispat et' çağrısında bulunarak şöyle dedi:



"Sayın Kılıçdaroğlu varlık barışı uygulamalarıyla uyuşturucu kaçakçılarıyla, baronlarıyla iş birliği yapıldığını Ülkemizin kara para cennetine çevrildiği ithamında bulundu. Kendi ülkesini uyuşturucu ve kara para aklamayla itham eden bir siyasi parti Genel başkanına cevap vermek bile zul. Kendisi uyuşturucu tehdidine seçim yaklaşınca ve biraz da siyaset sıkıntısı çekince vakıf olduğu için, bu acemiliğini de mazur görmek lazım. Ne yazık ki, bir süredir devlete attığı iftiraya, devletin polisine, jandarmasına, sahil güvenlik personeline, askerine, denizde karada havada bu mücadelede emek veren herkese, fütursuzca attığı iftiraya cevap veremeyeceği için, ispatlayamayacağı için, yaklaşık 4-5 yıllık sosyal medya dedikodularınıburaya taşıdığınıgördük."



'VARLIK BARIŞI' İDDİALARINA YANIT



Oktay, Kılıçdaroğlu'nun, 'varlık barışı' ile ilgili iddialarına tek tek yanıt vererek, "'Yurt dışındaki varlıklarınızı ülkemize getirin, kayıtlarınıza alın, bizde bununla ilgili vergi problemi çıkarmayacağız.' Söylediğimiz bu. Varlık barışı uygulamaları kapsamında sadece, bildirim ve beyana konu edilen varlıklar nedeniyle bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkanı sağlanmakta. Varlık barışı uygulaması ile bildirime veya beyana konu edilen varlıkların mevcut mevzuatımız ki buna kara para ile mücadele dahildir, çerçevesinde incelenmesinde ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasında herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yok" dedi.



Oktay, "Ortalığı bulandırmak, yasadışı işlemleri teşvik eden bir hükümet olarak bize iftira atmak en basit tabirle insafsızlıktır, milletimize ihanettir. Kaldı ki, bu kadar abarttığın varlık barışı kanununda bu yıl ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı sadece 25,5 milyar TL (bu yılın ortalama dolar kuru ile 1,57 milyar dolardır.)Mücadelemizin genel verileri açısından, 2022 yılının ilk on ayında 200 bin operasyon olayda 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır, 23 bin 419 narkotik şüphelisi tutuklanmıştır. 2022 yılında 1 ton 961 kilogram kokain yakalanması bile bu iddiaların alenen yalan olduğunu ortaya koymaktadır" açıklamasında bulundu.



Oktay, eleştirilere verileri açıklayarak yanıt verdi:



"Uluslararası ölçekte 15-64 yaş aralığında hayatında en az bir kez madde kullanan kişilerin oranı, Avrupa Birliği için yüzde 29, dünya geneli için yüzde 5,6'dır. Bu oran ülkemizde ise 2018 araştırmalarına göre yüzde 3,1 olarak tespit edilmiştir ve aynı oranda devam etmektedir. Terörle mücadele nasıl kırmızı çizgimizse uyuşturucuyla mücadele de aynı şekilde kırmızı çizgimizdir. Siz kara para aklamayı da uyuşturucu trafiklerini de o karanlık danışmanlarınıza sorun. İçişleri Bakanımız da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gereken cevapları vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bakanlarının uyuşturucuyla ilişkili olduğuna dair elinde bilgi veya bulgu olup da açıklamayan namerttir."



Oktay, muhalefetin, Kur Korumalı Mevduat eleştirilerine, "KKM'nin bütçeye maliyeti aylar itibari ile azalmış ve kasım ayı içinde bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. Borçlanma ve faiz ödemeleriyle ilgili temelsiz yorumlar yapıldı. Borç istatistiklerini nominal veriler üzerinden değerlendirerek analiz etmenin doğru bir yaklaşım olmadığı, değerlendirmenin gerçekçi ve karşılaştırılabilir olabilmesi için uluslararası literatürde olduğu gibi kamu borç verilerinin milli gelire oranının temel gösterge olarak kabul edilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda faiz harcamalarının milli gelire oranı 2002 yılından günümüze kadar ciddi bir azalış göstermiştir. Faiz harcamalarının milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 14,3 iken, 2021 yılında yüzde 2,5’e kadar gerilemiştir. 2002 yılında faiz harcamalarının toplam harcamalardaki payı yüzde 43,2 iken, 20 yıllık dönemde yürütülen politikalar sonucunda Ocak-Ekim 2022 döneminde yüzde 11,5’e düşürülmüş; görüldüğü üzere, hangi açıdan bakılırsa bakılsın uygulanan ekonomi politikalarının en önemli başarılarından birisi bütçe üzerindeki faiz yükünün azaltılması olmuştur" dedi.



'TÜRKİYE YÜZYILINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ'



Fuat Oktay, CHP sözcüleri ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, kabine üyelerine yönelik eleştirilerine de sert yanıt vererek şöyle dedi:



"100'üncü yılın bütçesiyle, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Bizim kadrolarımızı 3'üncü sınıf diye itham edenlere şahsım ve tüm kabine arkadaşlarım adına sesleniyorum. Senin tüm kadrolarına da, atadığın 70 kişilik toplama danışmanlarının tamamına da açıkça meydan okuyoruz. 2053, 2071 hedeflerimizi de dahil ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' programımızda bu millete sözümüz, sevdamız, ahdimiz var. Türkiye Yüzyılı; yerli milli sağlık teknolojileriyle, yüksek teknolojik cihazlarla donanımlı hastaneleriyle ve sağlıkta dijitalleşmeyle sağlığın yüzyılı, Otonom yol ve araçlar, ulaşımda bulut bilişim, data hub uygulamaları, depo otomasyonu ve yeşil mobilite ile ulaştırma ve altyapının yüzyılı, okullaşma oranı daha da artmış, artırılmış sanal gerçeklikle desteklenen mesleki eğitim kurumları, ar-ge merkezlerini de barındıran liseleriyle eğitimin yüzyılı, kendi enerjisini kendi üreten; sosyal konutlar ve yeşil koridorlarla örülü akıllı yerleşim alanlarıyla şehirciliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden birisi, ülkemizde huzurun kökleştirilmesidir. Güvenliğimize yönelik tehditler sınırlarımıza dayanmadan kaynağında bertaraf eden, yerli-milli teknolojilerle donanmış, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olan bir milli savunma anlayışıyla stratejik güvenliğin yüzyılı olacak."



CHP'DEN 'VEYSEL FİLİZ' SLOGANLARI



CHP'liler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında, uyuşturucu ile yakalandığı iddia edilen eski diplomatın ismini 'Veysel Filiz' söyleyerek slogan attılar. CHP’liler, Fuat Oktay’ın da konuşmasını engellemeye yönelik girişimlerde bulundu. Oturumu yöneten Meclis Başkanı Mustafa Şentop sık sık uyardı.



CHP'nin, yurt dışına çıkarken eroinle yakalanan eski diplomat Veysel Filiz'in, Fuat Oktay ile olan fotoğrafını Genel Kurul'da göstermesine ilişkin açıklama yapan Oktay, "Kamuya açık bir toplantıda fotoğraf çektirmiş. Kendisini tanımam. Hiçbir irtibatım, herhangi bir konuyla ilgim yok. İşlediği veya karıştığı suç veya mahkeme konusunda hiçbir şahsı aramadım aramam, böyle bir şey söz konusu değil, bundan sonra da olamaz" dedi.