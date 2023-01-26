Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tayland Başbakan Yardımcısı ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayland halkına selamlarını ileterek, Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 65'inci yılı olan 2023'te iki ülke ilişkilerinin ve ticari bağlarının daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu. Oktay, başta savunma sanayisi, enerji ve turizm olmak üzere Türkiye'nin sunduğu büyük potansiyelin Tayland tarafından da değerlendirilmesi beklentisini dile getirdi. Türkiye'nin başta Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu olmak üzere dünya barışına ve sivillerin korunmasına yönelik hassasiyet ve katkılarını hatırlatan Oktay, Tayland'ın barış konusundaki çabalarını da memnuniyetle karşılandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Tayland'a ihracatının artırılması gerektiğini dile getiren Oktay, Tayland ile yürütülen '2'nci Ortak Eylem Planı'nda 2028 yılı sona ermeden stratejik ortaklık kurulmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Oktay, Türkiye'nin, Tayland’dan güvenlik ve terör örgütleri ile mücadele konusunda da beklentileri olduğunu dile getirdi. Fuat Oktay, terör örgütleri ile ortak mücadele kapsamında, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik kararlı mücadelenin sürdürülmesi konusunda destek beklediklerini vurguladı.

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Tayland Başbakan Yardımcısı Pramudwiani ise Türkiye'nin sunduğu ticari potansiyel ve iş birliğinden memnuniyet duyduklarını, başta savunma sanayisi ve enerji olmak üzere tüm sektörlerde iş birliğini artırmakta hazır olduklarını ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının barışla sona ermesi konusunda Türkiye'nin uluslararası çabaları konusunda müteşekkir olduklarını belirtti.