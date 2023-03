Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tatar’ın Londra’da karşılaştığı tahammülsüzlük çözümü kangren haline getirmeye çalışan zihniyetin göstergesidir

Haberin Devamı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza töreni düzenlendi. Tören sonrası Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınadığını ve geçmiş olsun dileklerimi ilettiklerini bildirdi. Kıbrıs Türklüğü ve Kıbrıs Türk’ünün egemenliği öz meselesi olduğunun altını çizen Oktay, "Bugün ilk olarak, yaşadığımız deprem felaketinde hepimizin yüreğine ateş düşüren, Adıyaman’da hayatını kaybeden evlatlarımızın, şampiyon meleklerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Ardından'da vefat eden öğrencilerimizin ailelerini evlerinde ziyaret ederek bir kez daha baş sağlığı diledik. Rabbim böyle acıları bizlere tekrar yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

'KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE MARAŞ AÇILIMINA İLİŞKİN GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK'

Türkiye Cumhuriyeti heyetiyle birlikte, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Bakanlarla istişarelerin tamamladığını belirten Oktay, “Gündemimizde; 2023 Yılı İktisadi-Mali İşbirliği Anlaşması, altyapı yatırımları ve ekonominin canlandırılması ile ilgili hususlar vardı. Kıbrıs sorununun çözümü ve Maraş açılımına ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Görüşmelerimiz Türkiye-KKTC işbirliği ve kardeşliğini çok daha ileri boyutlara taşıyacak, çok daha güçlü bir KKTC’yi oluşturacak somut çıktılara vesile olmuştur. Kıbrıs Türk halkının refahı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşturmak için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeksizin birlikte atmaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıl ve daha önce yapılan anlaşmalarla başlatılan; Mesarya Ovası Sulama Projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi ve Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Projesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak, inşallah yeni projelere omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bugün imza altına aldığımız bu anlaşma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesidir. Hükümetimiz döneminde hedeflerimizi, verdiğimiz sözlerimizi yerine getirmenin haklı gururuyla KKTC vatandaşlarımıza yatırım ve altyapı hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek daha iyisini sunmak adına ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'9 MİLYAR 500 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ MALİ KAYNAĞI HİBE VE KREDİ AKTARDIK'

Bugün imzalanan anlaşma ile 9 milyar 500 milyon lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktardıklarını söyleyen Oktay, “Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin konut ihtiyacını karşılamak için Gazimagusa Maraş bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan ‘Derinya Sosyal Konut Projesini’ başlatıyoruz. Bu kapsamda projenin ilk etabında 552 konut yapımı için 50 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi’ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başlıyoruz. Bunun yanı sıra Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözüyoruz. KKTC’nin 3. Sınıf yollarını Karayolları Projeleri ile yenileyerek bugüne kadar 114 km yolu vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Köy Yolları Projesi ile yüzlerce kilometreyi daha hizmete sunacağız. DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 kilometrelik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlanmıştır. Ada Geneli Dere Islahı, Gölet Temizliği ve Sulama Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi ile yerel su kaynaklarını güçlendiriyor, Türkiye’den gelen su ile Güzelyurt ve Orta Mesarya Sulamalarına devam ediyoruz. 500 milyon lira kaynak kullanılarak yapımına devam edilen 100 yataklı Girne Askeri Hastanesinin bu yıl içerisinde tamamlayacağız inşallah. KKTC’nin en donanımlı hastanesi, Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi’ni yapmak için 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attık. KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde kullanılmak üzere Tıbbi Cihaz ve Teçhizat hibelerine desteğimizi sürdürüyoruz. Hayata geçirilecek olan ‘ASELSAN Enerji Arz Güvenliğine Yönelik Orta Gerilim SCADA ve Depolama Projesi’ ile KKTC enerji arz güvenliğinin sağlanması ve adada yaşanan enerji sorunlarının giderilmesi yönünde büyük bir adım atılmış olacak. Ayrıca ‘Aselsan Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi’ ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ulaşım modernizasyonu kapsamında ASELSAN sistemleri ile daha güvenli, verimli ve akıllı bir karayolu ulaşım ağı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

KKTC’DE SİGORTASI OLANLAR TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ TEDAVİ OLABİLECEK

e-KKTC Programı kapsamında toplam 22 proje yürütülmekte olduğunu, 15’in tamamlandığını vurgulayan Oktay, “Sosyal Sigorta Sistemi uyumlandırmaya yönelik e-KKTC bünyesi altında e-Sigorta projesi ile ilgili kurumlarımız çalışmalara başlamıştır. KKTC’de sigortası olan, KKTC’de yaşayan ve ülkemizde tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız ücret ödemeden tedavi olabilmesi sağlanacaktır. 2023 yılında da e-Devlet ve Veri Merkezi Projesi’ne 200 milyon lira kaynak tahsis ederek KKTC halkının dijital hizmetini büyütmeye devam edeceğiz. Bağımsızlığın sembol eserleri olacak; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine kaynaklar aktarılmıştır. Eğitim sektörüne yönelik olarak 700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine kaynak ayrılmıştır. Gazimağusa ve Karpaz başta olmak üzere yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakımı ve onarımı için Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi’ne toplam 103 milyon lira kaynak tahsis ettik ve bu kaynağı da artırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca; KKTC Deprem Denetleme Komitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iyileştirme ihtiyacı tespit edilen 26 okula ilişkin iyileştirme çalışmalarına destek verilecektir. Her yıl olduğu gibi bu yılda genç girişimcilerin ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi için KKTC Girişimcilik Projesi’ne desteğimizi sürdürüyoruz. KKTC’nin tarım, kültür ve turizm potansiyelini önemsiyor ve Proje Destekli Hibe Programlarına bu yılda devam ediyoruz. Kıbrıs Türk vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam için sunacağımız hizmetler ve çok sayıda projeyi KKTC makamları ile eşgüdüm halinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ ERCAN HAVALİMANI'NIN AÇILMASI

"Yeni Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs baharında açılmasıyla, ülkenin başat sektörlerinden turizme ve dolayısıyla sanayiden tarıma birçok sektöre yayılan olumlu ekonomik bir etki göreceğiz" diyen Oktay sözlerine şu şekilde sürdürdü:

“Şimdiden, tüm Kıbrıs Türküne hayırlı olsun. Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi aynı şekilde sürdüreceğiz. Eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, sanayiden ticarete her alanda güçlü Türkiye, Güçlü KKTC hedefimize yılmadan emin adımlarla yürüyoruz. Kuzey Kıbrıslı turizmcisinden çiftçisine, esnafından gençlerimize kadar toplumun her kesiminden kardeşimize hayırlı olsun. Hükümetlerimiz dönemlerinde Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de çok önemli yatırımlara, hizmetlere imza attık. 20 yıllık tecrübenin birikimi ile yapılan bu hizmetler gelecekte de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile devam edecektir. Bu 20 yıllık süreçte hem Türkiye’deki vatandaşlarımız hem de Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bu hizmetleri yaşayarak şahit olmuşlardır. Milletimizin iradesi ile önümüzdeki dönemde de yapacağımız hizmetlerin en büyük referansı yine, milletimizdir!“

'KKTC’DE DEPREMDEN ETKİLENENLERE DESTEK DEVAM EDECEK'

Türkiye olarak çok büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Oktay, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 yıl gibi çok kısa bir sürede bütün yaralarımızı hızla sararak vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştireceğiz ve iş yerlerini teslim edeceğiz. Bölgeye tanıyacağımız imtiyazlarla kısa zamanda daha güzel günlere en hızlı şekilde kavuşturacağız. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira destek ödemesi, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi ve 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmaya devam etmektedir. Aynı destekleri KKTC’de depremden etkilenen kardeşlerimize de sağladık ve sağlamaya da devam edecek. Ayrıca; Türkiye'den gelen depremzede vatandaşlarımız, önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla 2 Nisan'a kadar geçici olarak ikamet değişikliği yapabilirler. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Lefkoşa ve Gazimağusa konsolosluklarımız açık olacaktır” dedi.

'ARTIK ULUSLARARASI TOPLUMUN SORUMLULUĞU TARTIŞMASIZ'

2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselme zemini olacağını belirten Oktay, "Mevcut potansiyelin Türkiye’nin de destekleriyle stratejik atılımlara yönlendirilmesi sonucunda KKTC’nin geleceği çok daha berraktır. Kıbrıs Türkünün yaşam kalitesini ve mevcut imkânları yükseltecek iradeye, dirayete ve kudrete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Ada’da mevcut statükonun iyileştirilmesi için artık uluslararası toplumun sorumluluğu tartışmasızdır. Uygulanan haksız ambargolara karşı Kuzey Kıbrıs ekonomisinin güçlenmesi için Türkiye elini de gövdesini de taşın altına koyarak finansal katkılar sağlamış; KKTC’nin kalkınma hamlesi için teşviklerle destek vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, haksız kısıtlama ve ambargolara rağmen, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. Bu uzun soluklu mücadelede, Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ekonomik açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için her zaman elbirliğiyle, dayanışma içinde çalışmıştır; çalışmaya da devam etmektedir. Adada barış ve güvenliğin sağlanması sadece turizm açısından değil tüm yatırımlar ve ekonomik kalkınma açısından önem arz etmektedir. Ada’daki mevcut statükonun devamıyla bunun sağlanamayacağı açıktır. Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür. Kardeşlik bilinciyle birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni süratle ekonomik olarak daha sağlam, müreffeh ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturabileceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumu, her zaman olduğu gibi tek yürek oldukça, bu coğrafyada bizim hakkımıza, hukukumuza göz dikecek hiçbir unsur olamaz. Kıbrıs Türkünün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için Anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Aksini düşünenler her zaman olduğu gibi hayal kırıklığı yaşamaya mahkûmdur. Türkiye, garantör ülke olarak sorumluluklarını bugüne kadar olduğu şekilde bundan sonra da yerine getirecektir. Türkiye, Kıbrıs Türkünü hiçbir zaman yalnız bırakmamış, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstermiştir. Bundan sonra da gerektiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ın özgürlük mücadelesinde seve seve canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkacağız. Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İmzaladığımız 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın hayırlı olmasını diliyor, Anlaşmanın hazırlık sürecine katkı veren ve nihai hale getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.