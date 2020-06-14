Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl’de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.