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DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 19:21,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl’de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedirler. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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