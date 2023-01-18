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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan heyetini kabul etti

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#Fuat Oktay#Sudan#Ebu Bekir El Beşiri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 21:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Kabine Bakanı Hüseyin Osman Elderi ile Sudan Tarım Bakanı Ebu Bekir El Beşiri'nin de yer aldığını Sudan heyetini kabul etti.

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Türkiye ve Sudan arasında, tarım alanında iki ülkenin ortaklığında, bir pilot projenin başlatılması konusunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın kalkınmasına katkı sunmak için iş birliklerine hazır olduğu ifade edildi.

Sudan'daki verimli tarım alanların tahsisi konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, hayvancılık alanında iş birliği yapılması ve tarım-hayvancılık alanları başta olmak üzere sanayi tesislerinin oluşturulması konuları ele alındı. Görüşmede, Sudan'da bulunan halihazırdaki maden alanlarının geliştirilmesi ve yeni alanların tahsisi ile ticaretin geliştirilmesi kararlaştırıldı. Görüşülen konularla ilgili önceki dönemlerde yapılan çalışmaların ise son aşamaya geldiği ifade edildi.

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Enerji alanında; maden arama ve çıkarma ile petrol ve doğalgaz konularında, Türkiye'nin tecrübelerini Sudan ile paylaşabileceği belirtilen görüşmede, tarım alanında iki ülkenin ortaklığında, pilot bir projenin başlatılması konusunda mutabık kalındı.

İkili ticari ilişkiler, bölgesel sorunlar ve yatırım fırsatlarının da masaya yatırıldığı toplantıda, Sudan heyeti, Türkiye'nin tahıl diplomasisinde Sudan'a yer vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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#Fuat Oktay#Sudan#Ebu Bekir El Beşiri

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