Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sağlık çalışanları için yazdığı mektubu, Twitter hesabından yayımladı.

Oktay, mektubunda şu ifadelere yer verdi

"Sağlık sektörümüzün değerli kahramanları, dünyayı sarsan Covid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarımızın sergilediği özveri ve fedakârlık için minnettarım. Salgın sürecinde artan iş yükünüzle büyük sorumluluklar üstlenerek insanüstü bir çaba göstermektesiniz. Gece gündüz demeden, ailenizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalarımıza şifa olmaktasınız. İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda gösterdiğiniz sebat ve gayretleriniz için sizlere büyük bir teşekkür borçluyuz. Pek çok ülkede sağlık hizmetlerindeki eksiklikler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluşan belirsizlik ikliminin Türkiye'de oluşmasına el birliğiyle fırsat vermedik. Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakârlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız. Bu başarıda en büyük pay hayatını hayat kurtarmaya vakfeden tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza aittir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde reformlarla ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle ülkemizi hem sağlık alanında daha ileri taşıyacak hem de sağlık çalışanlarımızın standartlarını daha da yükselteceğiz. Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün sağlık çalışanlarımızı saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

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