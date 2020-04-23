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AA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 22:35,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

Ülkeler arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için yapılabileceklerin değerlendirildiği görüşmede, en yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca Fuat Oktay, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için destek vereceklerini iletti.

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