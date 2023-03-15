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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh ile görüştü

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#Fuat Oktay#Moğolistan#Battsetseg Batmunkh
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 00:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh'u kabul etti. 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Deprem felaketi nedeniyle Moğol Cumhurbaşkanı ve halkının taziyelerini ileterek Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade eden Batmunkh, bu çerçevede Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hurelsuh’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhatap mektubunu tevdi ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın afet bölgesindeki durum ve yeniden inşa çalışmalarına değindiği kabulde ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda daha da ilerletilmesi ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek üst düzey ziyaretler vesilesiyle stratejik ortaklık düzeyine çıkartılması için çalışmaların devam etmesi üzerinde mutabık kalındı. Bu kapsamda inşaat, ulaştırma, enerji, sağlık, turizm, ortak arkeolojik araştırmalar, eğitim, savunma sanayi ve terörizmle mücadele gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi üzerinde durularak, 2024 yılında Türkiye-Moğolistan diplomatik ilişkilerinin 55'inci yıl dönümünün kutlanacağına değinildi.

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#Fuat Oktay#Moğolistan#Battsetseg Batmunkh

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