Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli teknoloji hamlemizi güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri (YLSY)' programına katıldı. Lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursiyerlerine hitap eden Oktay, "Bugün bizler hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak, o irfan sancağını daha da yükseltmek için eğitime ve insan kaynağımızı en iyi şekilde yetiştirmeye azami önem veriyoruz. Kısa vadeli başarıların değil; asırlık hedeflerin peşinden giden gençlerimizin çıktığı hakikat yolculuğunu gönülden kutluyorum" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Türkiye'nin dijital dönüşüm çağında önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, "Teknolojik gelişmelerin etkisiyle son çeyrek yüzyılda dünyada önemli dönüşümler yaşanmış, dijitalleşme bu dönüşümde belirleyici olmuştur. Yaşanan dönüşüm durmaksızın sürerken, çığır açan teknolojiler insanlığa her an yeni bir pencere açmaktadır. Yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, bulut bilişim, büyük veri, blok zincir, akıllı malzemeler, kuantum ve bio-moleküler gibi alanlarda yenilikler art arda hayatımıza girmektedir. Veri en kıymetli maden haline gelirken 'siber vatan' ya da 'uzaydaki haklarımız' gibi çoklu disiplinli olgular, önceliklerimiz arasında yerini almaya başlamıştır. Dönüşümün farkında olarak; Türkiye'nin rekabetçiliğini korumak ve her alanda tam bağımsız ve öncü konumda olmak için Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede kritik bilginin üretimi de elzemdir. 'Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil; bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek' hedefiyle başlattığımız milli teknoloji hamlemizi, her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.

'BAŞKA ÇIKAR YOLUMUZ YOK'

Savunma sanayinde yüzde 80'lere çıkarılan yerlilik oranını diğer sektörlere yaymak için de uğraştıklarını dile getiren Oktay, "Rusya-Ukrayna krizi gibi bölgemizde yaşanan trajediler, her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz olmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda nitelikli insan kaynağının en değerli sermaye olduğunun bilincindeyiz. Savunma konseptini ve dengeleri değiştiren Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Türkiye'nin elektrikli otomobili TOGG, milli uydu projesi, aşımız Turkovac, dijital seferberlik ve daha nice yerli-milli proje; bir gencin azmi ve hayalinin buluştuğu yerde filizlenmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER: YILDIZLAR, BU PROGRAM SAYESİNDE YETİŞİYOR

Burs kazanan öğrencilere hitap eden Bakan Özer de "Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlerden, fen, eğitim, mühendislik bilimlerine, sağlık bilimlerine kadar ülkemizin tüm yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu yıldızlar, bu program sayesinde yetişiyor. Arf teoreminin kurucusu Cahit Arf, bu program sayesinde ülkemize kazandırıldı ve çok sayıda matematikçi yetiştirdi. Nurettin Topçu bu programla ülkemize değer kattı. Necip Fazıl Kısakürek'i tanımlamaya gerek yok. Sayın Fuat Oktay da bu programın bursiyerlerinden. Bu bursun ne kadar önemli olduğunu, siz de bu şekilde fark edebilirsiniz. İnşallah siz de gittiğiniz yerlerde çok başarılı şekilde eğitimlerinizi tamamlayıp, ülkesini temsil edip, 21'inci yüzyılda bölgesinde ve dünyada iddia sahibi bir ülke inşasının en önemli insan kaynağını oluşturacaksınız. Bu program 1929 yılında başlamasına rağmen son 19 yılda büyük bir ivme kazandı. Cumhurbaşkanı'mızın '5 yılda 5 bin bursiyer' mottosuyla bu program, çok hızlı bir ivme kazandı" dedi.