Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli ilaç sektörünü geliştirmemiz şart

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

KORONA VİRÜS

Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.

Yeni ilaç molekülleri, kanser ilacı, gen tedavisi, kök hücre tedavisi, yapay organ, sağlıkta yapay zeka çözümleri gibi alanlardaki çalışmaları süratle geliştirmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını, bu tür çalışmaların ehemmiyetini ve her türlü tehdide hazır olunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum.

İDLİB KRİZİ

Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır.

Tek gayemiz, hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir geleceğin tesisine katkı vermektir.

Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...