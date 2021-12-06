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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki...

#Fuat Oktay#Kemal Kılıçdaroğlu#Bütçe Görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milletin kürsüsünden hareket çekenlere millet öyle bir hareket çeker ki...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Fuat Oktay'ın konuşmaları muhalefet sıralarından gelen tepkilerle sık sık kesilirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop araya girerek milletvekillerini uyardı. Oktay, eleştirilere yanıt verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü konuşması sırasında yaptığı harekete de tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Muhalefetin Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar icraat körü olmak, millete faydalı ne kadar şey varsa karşısında olmak, milletten kopuşunuzun bir göstergesi diye düşünüyorum. Uzunca bir süredir iktidar olma umudunuzu tümden yitirip, tükenmişlik sendromu gösterdiğinizi görüyordum.

* Hisleri krizleriyle, kaleme kağıda sarılıp karşılıksız mektuplar yazıyor, Türkiye'nin geleceğine kastedenlerden medet umuyorsunuz. Abilerinizden vesayet uzaklarından beklediğiniz cevap gelmeyecektir, gelmez. Çok beklersiniz. Samimiyetsizliğinizi tüm milletimiz biliyor.

SÖZDE HELALLEŞME YOLCULUĞU

* Helalleşme de neymiş, sadece insanları avutmak, sömürmek deyip beş ay sonra sözde helalleşme yolculuğuna çıkan tutarsızlığınızı da hepimiz görüyoruz. İşi gücü bırakıp devlet kapısını dayanan zorba tavırlarınızı ise hepimiz hayretle izliyoruz. Elinizde taş, sopa, molotof eksik. Onu da görsek şaşırmayacağız. Ne de olsa farklı ittifaklar içerisindesiniz.

* Şehit yakınlarına küfredenler, plan bütçede sonradan "kastımı aştım" diyerek, devletin üst düzey yöneticilerine, bürokratlarına "kucağımıza düşecekler diye üslubunu bozanlar bize onurdan şahsiyetten bahsedemezler. Bizler onurumuzla çalışıp, gerektiği yerde de gerekenleri konuşur yaparız. Ormanları yakanları görmek istiyorsanız içinize bakın.

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OKTAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

* Bu listeye zulüm ettiklerinizi, yok saydıklarınızı, hakir gördüklerinizi yazacaksınız. Darbelerle yok ettiğiniz nesillerle, üniversite kapasından çevirdiğiniz başları kapalı kızlarımızla helalleşebilecek misiniz? Gazilerimizle, şehit aileleriyle helalleşebilecek misiniz? Dil ile ikrar yetmez, bunu kalp ile tasdik, icraat ile onaylatmak etmek gerekir.

* Milletin kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz.

* PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemiz sizi rahatsız mı ediyor? Sizi rahatsız etse de biz mücadelemize devam edeceğiz.

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