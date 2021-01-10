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AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

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