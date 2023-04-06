Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine saldırılar kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile beraber 'Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Engelsiz' İftar Buluşması Programı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve muhabbetlerini iletti. ‘Toplumumuzun tüm kesimlerini tüm işlevleriyle hayatında içinde tutmak, hep birlikte omuz omuza ileriye yürümek zorundayız’ diyen Oktay, “Bir ülkenin insanları, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engellisiyle engelsiziyle aynı bedenin uzuvları gibi ayrılmaz bir bütündür. Toplumumuzun tüm kesimlerini tüm işlevleriyle hayatın içinde tutmak, hep birlikte omuz omuza ileriye yürümek zorundayız. Bu amaçla engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için çok önemli çalışmalar yürüttük. Önce, önyargıları ve bunlardan kaynaklanan yanlış kabulleri, davranışları, uygulamaları, hatta kavramları değiştirmekle işe başladık. Sosyal politikalarımızın merkezine yerleştirdiğimiz “hak temelli” yaklaşımı, engellilerimize de teşmil ettik. Yaptığımız hiçbir işi, sağladığımız hiçbir imkânı lütuf şeklinde görmedik, tam tersi hak teslimi olarak kabul ettik" diye konuştu.

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6 Şubat’ta Türkiye’nin deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığını ve ilk işlerden birinin bölgedeki engelli vatandaşlarla ilgilenmek olduğunun altını çizen Oktay, "Deprem haberini aldıktan sonra yaptığımız ilk işlerden biri, bölgedeki engelli vatandaşlarımızla ilgilenmek oldu. Yatılı kurumlarımızda kalan engellilerimizi, hemen diğer illere taşıyarak, güvende kalmalarını sağladık. Hastanelerde tedavi gören binin üzerinde engelli vatandaşımıza ulaşarak, sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyacı olanları devletimizin şemsiyesi altına aldık. Yurtlarda, otellerde, geçici barınma alanlarında kalan depremzedelerimizi ziyaret ederek, bakıma ihtiyacı olan engelli insanlarımızı belirleyip, yatılı kurumlarımıza yerleştirdik. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın gıda, giyim, ilaç, cihaz gibi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurduk. Ağır engelli bakımı ve evde bakım yardımlarını aksatmadan ödedik. Deprem bölgesinin tamamında hizmet veren psiko-sosyal destek ekiplerimizle, bu zorlu günlerinde insanlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirdik. İnşallah, deprem bölgesinde hayat tamamen normale dönene kadar, gerek engellilerimize sağladığımız hizmetler, gerek diğer destek hizmetleri kesintisiz sürecektir" diye konuştu.

"MESCİD-İ AKSA'NIN KUTSİYETİNE SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"



Mescid-i Aksa’da yaşanılanların yürekleri dağladığını hatırlatan Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İsrail güvenlik güçlerince teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Aynı zamanda Kıble Mescidi’nin binası hasar görmüştür. İsrail güvenlik güçlerinin Kıble Mescidi'nde orantısız bir güçle müdahale ettiğini gördüğümüz, insan onurunu rencide eden görüntüler vicdanlarımızı bir kez daha yaralamıştır. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine ve ibadet edenlere yapılan bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail yönetiminin, Harem-i Şerif’teki tarihi statükoya ve tüm ibadet yerlerinin kutsiyetine saygı göstermesini bekliyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında operasyonlarını artırdığı ve tüm bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde, aşırılık yanlısı Yahudi grupların tahriklerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünün ve kutsal mekanlarımızın korunması için her tür çabayı göstermeyi sürdüreceğiz.”

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“DEPREM ANINDAN İTİBAREN KURULUŞLARIMIZDAN İLK BİLGİLERİ ALDIK”



Bakan Yanık ise, Türkiye'nin 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşadığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Felaketten 11 ilimizde 13,5 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin ilk olduğu andan itibaren hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki engelli ve yaşlı kuruluşlarımız ile iletişime geçerek ilk durum bilgisini aldık. Hemen akabinde kuruluşlarımızdan hizmet alan bin 333 engellimizi farklı illerdeki yatılı kuruluşlarımıza tedbiren ivedilikle taşıdık. Deprem bölgesinde çadırlarda, konteyner kentlerde barınan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızdan profesyonel bakıma ihtiyacı olanların tespit edilmesi amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu kapsamda, dün itibarıyla profesyonel bakıma ihtiyacı olan 954 engelli vatandaşımızı kurumlarımıza yerleştirdik. Sadece deprem bölgesi değil deprem bölgesi dışında da KYK’ya bağlı yurtlara, misafirhanelere ve otellere yerleşen vatandaşlarımızı ziyaret ederek sosyal inceleme yapıyoruz. Sosyal inceleme neticesinde profesyonel bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızı ivedi bir şekilde yatılı kuruluşlarımıza yerleştiriyoruz. 'Hayatın her alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 20 yıldır bu kadirşinas millete hizmet üretme yarışında olan AK Parti hükümetleri, yine milletimizin teveccühü ile 15 Mayıs sabahı bu hizmet zincirine bir halka daha ekleyecek.”



İftar programından sonra Yerleşkede bulunan engelli bakım evlerinden birini ziyaret eden Oktay burada bulunan engelli vatandaşlarla sohbet etti.