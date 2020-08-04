Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile KKTC Başbakanı Tatar görüşmesinde, salgınla mücadele sürecinde Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi, bu kapsamda 2020 yılı içinde KKTC’de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılmasında ortak görüş birliğine varıldı. Ayrıca, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur- Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması, KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının etkin şekilde uygulanması, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve iş birliğinin sürdürülmesi, Kapalı Maraş’ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak karar kılındı.