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Rojda ALTINTAÅž - Ã–mer HASAR / Ä°stanbul (DHA) - CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Karadeniz EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r ve Ã‡evre Koruma VakfÄ± Karadeniz Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi ve Marmara Ãœniversitesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 7. UluslararasÄ± Mavi Karadeniz Kongresi'ne katÄ±ldÄ±. UluslararasÄ± baÄŸlamda Karadeniz HavzasÄ±â€™nÄ± Ã§alÄ±ÅŸan akademisyenler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yerel yÃ¶neticiler, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileri, doktora Ã¶ÄŸrencileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n liderleri, aktivistler ve diÄŸer uzmanlar Mavi Karadeniz Kongresi'nde bir araya geldi. Kongrede yerel yÃ¶netimler, Ã§evre, ekonomi, finans, lojistik ve siyaset ile alakalÄ± bÃ¶lgesel sorunlar konuÅŸuldu.

"BÃ–LGEDE Ä°YÄ° KOMÅžULUK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡Ã–ZÃœMLER ARZULUYORUZ"

Kongrede konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay, "Karadeniz HavzasÄ±'nda barÄ±ÅŸ, gÃ¼venlik ve iÅŸ birliÄŸinin farklÄ± konularda ele alÄ±nacaÄŸÄ± kongrenin Ã¼lkemiz ve bÃ¶lgemiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. BÃ¶lgede ticari hareketliliÄŸin Hazar Denizi'nden baÅŸlayarak Avrupa'ya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§izgide Karadeniz, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin dÃ¼nya pazarlarÄ±na aÃ§Ä±labilmesi iÃ§in kÃ¼resel bir iÅŸlev yÃ¼kselmektedir. Karadeniz'de bin 695 km'lik en uzun kÄ±yÄ± ÅŸeridine sahip olan olan Ã¼lkemiz, deniz baÄŸlantÄ±sÄ±yla Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve GÃ¼rcistanla da yine denizden komÅŸuluÄŸumuz var. Biz bir iÃ§ deniz olarak Karadeniz'deki deniz yetki alanlarÄ±mÄ±z 463 bin kilometrekare mavi vatan safÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturmaktadÄ±r. Deniz gÃ¼venliÄŸine etkisi, ticaret potansiyeli ve enerji kaynaklarÄ±yla Karadeniz'in barÄ±ÅŸ, istikrar ve refah denizi olmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye olarak Ã¶nemli sorumluluklar gÃ¶stermekteyiz. Karadeniz'in jeopolitik, jeostratejik ve jeogÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine istinaden tÃ¼m kÄ±yÄ±daÅŸ devletlerin bÃ¶lgede mÃ¼ÅŸterek sorumluluÄŸu bulunduÄŸuna yÃ¼rekten inanmaktayÄ±z. Bu aÃ§Ä±dan Karadeniz'in iÅŸ birliÄŸi imkanlarÄ±na Kafkaslar ve BalkanlarÄ± da katarak ekonomi, enerji, gÃ¼venlik ve ulaÅŸÄ±m gibi yÃ¶nlerden ele alÄ±nacaÄŸÄ± bu kongreyi son derece Ã¶nemli buluyoruz. Yani Karadeniz'de bÃ¶lgenin sorunlarÄ±na en iyi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n yine bÃ¶lge Ã¼lkelerinin kendi iÃ§inde Ã§Ä±kabileceÄŸine inanÄ±yoruz. Bir yandan bÃ¶lge Ã¼lkeler ile iliÅŸkileri geliÅŸtirirken diÄŸer yandan bÃ¶lgedeki sorunlarÄ±n iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ arzuluyoruz" dedi.

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Karadeniz bÃ¶lgesinde barÄ±ÅŸ ve refah iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Oktay, "NATO iÃ§erisinde de Karadeniz'e yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±n hep Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ ve ihtiyatlÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz. Karadeniz'de bir yetki alanÄ± sorununun olmamasÄ± bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesine katkÄ± saÄŸlayan faktÃ¶rlerden birisi. Ã–zellikle ticaret ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n saÄŸlÄ±lÄ±klÄ± zeminde yÃ¼rÃ¼yebilmesinde temel ÅŸartÄ±n huzur ve istikrar olduÄŸuna inanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye perspektifinden Karadeniz bÃ¶lgesinde gÃ¼venliÄŸi tesis etmenin ve korumanÄ±n yolu bÃ¶lgedeki kontrolsÃ¼z askeri yapÄ±lanmalarÄ±n teÅŸvik etmek yerine ortak iÅŸbirliÄŸi hedefine odaklanmaktan geÃ§er. Bu doÄŸrultuda enerji iÅŸbirlikleri bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ, istikrar ve refahÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. TÃ¼rkiye, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ± ile birlikte tarihi Ã¶nemdeki projeleri hayata geÃ§irmiÅŸtir. Ham petrol boru hattÄ±, doÄŸalgaz boru hattÄ± gibi projeler bÃ¶lgesel enerji gÃ¼venliÄŸine somut katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Sakarya havzasÄ±nda keÅŸfettiÄŸimiz doÄŸalgaz rezervi bÃ¶lgedeki enerji denklemini yeni baÅŸtan kuran etkiye sahiptir. Ãœlkemizin 11 yÄ±llÄ±k doÄŸalgaz ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak keÅŸfin bugÃ¼n itibariyle Karadeniz'in derin deniz alanlarÄ±nda da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sÃ¼recek" diye konuÅŸtu.