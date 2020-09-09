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AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geldikleri gibi değil, kaçarak gittiler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geldikleri gibi güle oynaya değil, 9 Eylül 1922'de İzmir'den kaçarak gittiler. Aziz milletimizin büyük zaferlerle dolu hürriyet ve istiklal mücadelesi 98 yıl önce bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından temizlenmesiyle taçlandı."

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