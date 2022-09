Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenler’de bir dizi programa katıldı. Cuma namazını Esenler Merkez Camisi’nde kılan Oktay, burada, eski AK Parti Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Yüksel Özcan’ın vefat eden annesi Cemile Özcan’ın cenaze törenine katıldı. Ardından Oktay Esenler Dörtyol Meydanı’nda Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı ziyaret etti. Oktay son olarak 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde ’Çay sizden, sohbet bizden’ programında gençlerle buluştu.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlara yaptığı konuşmada Oktay, "Türkiye’yi yürüdüğü yolda zayıf düşürmeye çalışanların oynadıkları oyunun nasıl altında kaldıklarını, milletin nasıl bir ve beraber olduğunu, kendisine kurşun sıktırmaya çalıştıkları o asker elbiseli teröristlerin içinden temizledikten sonra ordumuzun nasıl sadece sınır içinde değil güvenlik güçlerimizin sınırın ötesinde de nasıl dimdik ayakta durduğunu Suriye’deki operasyonlarımızda da gördünüz. Karabağ’da da gördünüz. Dünyanın her bir tarafında da gördünüz. Katar’da da yaşadık bunu. Somali’de de yaşadık bunu. Filistin’de de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Akdeniz’de de gördünüz. Libya’da da ve Balkanlar’da da. Temizlendikten sonra dimdik duran bir ordunuz, askeri anlamda güçlüyse önceden yapamadığınız Türkiye’nin yapamadığı, önüne engeller çıkarılan ’Şu silahı veririz ama şunu da kullanamazsınız’ denilen olayı kendi iradesini, kendi kaderini kendisinin eline almasıyla mümkün oluyor. İşte onu nerede gördük? Savunma sanayisindeki gelişmede gördük" dedi.

Haberin Devamı

TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gençlerle yaptığı buluşmada Oktay burada gençlerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Oktay, "Okullarınızda başarılı olacaksınız. TEKNOFEST gençliği gibi her biriniz her alanda proje üreteceksiniz. Yapamazlar dedikleri her bir konunun sizler o konunun yapanları olacaksınız. Kimseden de başkalarından izin almadan. Sizin önünüze çıkarılan engellere de hiç umursamadan, moralinizi bozmadan" diye konuştu. Oktay etkinlikte okunan bir türküye eşlik etti.