MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir"
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir"
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek

Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle