MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Emeğin gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor'
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Emeğin gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 00:40 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Emeğin gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Emeğin gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarda görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi'nin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi