Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Emeğin gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor'

Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi'nin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.

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