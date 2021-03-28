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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 19:17 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dayısı vefat eden Soylu'ya başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dayısı vefat eden Soylu'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendinin Hakk'a yürüyen muhterem dayısı Selami Reis'e Allah'tan rahmet, Bakanımıza, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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