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Haber Giriş: 14.06.2020 - 20:10,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Kurum Bingöl'de incelemelerde bulunacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Kurum Bingöl'de incelemelerde bulunacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Oktay, depremin meydana geldiği Bingöl'de incelemelerde bulunacak. Oktay'a, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da eşlik edecek. Ayrıca, heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer alacak.

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