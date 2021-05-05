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AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla, halihazırda devam eden ve biten projelere ilişkin konular ele alındı.

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