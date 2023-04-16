Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara’da gençlerle sahur yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Fuat Oktay#Ankara#Sahur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara’da gençlerle sahur yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 04:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ak Parti Ankara 3’üncü bölge 1. sıra milletvekili adayı Fuat Oktay, Ankara’daki Yakacık Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından gençlerle sahur yaptı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yenimahalle’ye bağlı Yakacık Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Oktay, hayata geçmesi planlanan projeleri anlattı. Ardından Ak Parti Yenimahalle Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması Sahur Programı’na” katıldı. Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gençlerin sorularını cevaplayan Oktay, gençlerle ilgili projeleri anlattı. Yoğun ilgiye maruz kalan Oktay, gençlerle sahur yaptıktan sonra salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara’da gençlerle sahur yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuat Oktay#Ankara#Sahur

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık