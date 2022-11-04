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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aliyev tarafından kabul edildi

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#Azerbaycan#Türkiye#Bakü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aliyev tarafından kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 13:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Oktay görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e iletti. Erdoğan’ın selamı için teşekkür eden Aliyev de Oktay’dan Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

Şuşa Beyannamesi’nin önemine vurgu yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan’a yaptığı son ziyaretine dikkat çekilerek Zengilan ve Cebrayıl illerinde önemli açılışların gerçekleştirildiği ifade edildi. İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Aliyev, Türkiye'de elektrikli otomobil üretiminin başlamasını "kardeş ülke sanayisinin bir sonraki başarısı" olarak nitelendirdi. Görüşmede, ulaşım ilişkilerinin geliştirilmesi açısından Zengezur koridorunun önemine değinildi. Azerbaycan'ın 20 milyar doları aşan yatırımının Türkiye ekonomisindeki önemi özellikle vurgulanırken, ticaret cirosunun arttığı ve enerji alanında başarılı iş birliklerinin hayata geçirildiği belirtildi. Gaz ihracatı konusunda Güney Gaz Koridoru'nun önemine dikkat çekilirken, bu koridorun ihracat imkanlarının genişletilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca ulaştırma ve ticaret alanlarında iş birliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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#Azerbaycan#Türkiye#Bakü

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