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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AFAD Başkanlığı çok ulvi bir kurumdur

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#Fuat Oktay#AFAD#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AFAD Başkanlığı çok ulvi bir kurumdur
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 18:12

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “AFAD Başkanlığı çok ulvi bir kurumdur, ulvi bir meslektir. Gerek Türkiye’nin içerisinde, gerekse dünyanın en ücra köşesinde nerede zulme, sıkıntıya uğrayan, derdi olan birisi varsa onun yanındadır” dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta arasında atışma yaşandı. Usta'nın konuşmasında sataşması üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Oktay'a söz hakkı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapmayacağını söyleyerek, “Zannediyorum birilerinin kendisi ile ilgili bazı kompleksleri var.

Gerek eğitimi, gerek kredibilitesi, gerek geldiği yerlerle alakalı. Ben bilemem onları. Herkes kendisini sorgulamalı. Ama kendisini birisiyle karşılaştırmayı istiyorsa bence yanlış kişiyi buldu. Gerek kredibilite, gerekse eğitimi, hangi özellik istiyorsa yanlış kişiyi buldu. İki, bu şekilde bir kıyaslama kesinlikle ne usule, ne insani boyuta ne de insani şekle yakışır. Ben hiçbir gün kendimle ilgili şu veya bu şekilde herhangi bir değerlendirmede bulunmadım.

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Bugün de bir değerlendirmede bulunacak kadar düşmedim. AFAD Başkanlığı çok ulvi bir kurumdur, ulvi bir meslektir. Gerek Türkiye’nin içerisinde, gerekse dünyanın en ücra köşesinde nerede zulme, sıkıntıya uğrayan, derdi olan birisi varsa onun yanındadır. Hem de kurduğu en iyi sistemlerle Türkiye’nin yumuşak gücü olarak oradadır” dedi.

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#Fuat Oktay#AFAD#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu

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