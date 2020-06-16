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DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:47,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, 'Turgut Aslan' paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, 'Turgut Aslan' paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a başarılar diledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz kahramanlarından, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. O hainliklerle dolu gecede FETÖ'ye karşı amansız mücadele veren gazimize yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan, Turgut Aslan paylaşımı


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