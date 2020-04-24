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AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ramazan mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ramazan mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazanın milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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