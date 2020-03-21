MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Nevruz Bayramı mesajı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baharın müjdeleyicisi nevruzun başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın müjdeleyicisi nevruzun başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle