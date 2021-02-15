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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 01:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "kahrolsun PKK" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "kahrolsun PKK" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

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