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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması şu şekilde:

Yargı organlarımız bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir.

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