Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Çeviköz'ün "Mavi Vatan" yorumuna tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KKTC e-devlet kapısını hazır hale getiriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhuriyet Meclisi projesi üzerinde de yoğun şekilde çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda inşaatına da başlanır.

Kuzey Kıbrıs Türk halkının refahının yükselmesi için üzerimize ne düşünüyorsa yapıyoruz.

Modası geçmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan BM parametrelerinde çözüm aramak beyhudedir. Cumhurbaşkanımız ve KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta.



CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'E TEPKİ

Biz topraklarımızın her karışında olduğu gibi mavi vatanın her karışında da milli duruştan yana olur, hakkımızı kimseye yedirmeyiz.

Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın.

Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.



Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Uluslararası toplum da doğu Akdeniz'de istikrara katkı sağlamak istiyorsa Cumhurbaşkanımızın önerdiği konferans önerisini hayata geçirmeye odaklanmalıdır.