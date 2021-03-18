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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle bir zafer ki bu, asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum 'Çanakkale geçilmez'. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.
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