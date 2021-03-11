Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sorun Anayasa'nın ruhunda

Oktay, mevcut Anayasa’nın ruhunda sorun olduğunu kaydederek, “Muhalefetle uzlaşma olursa ne güzel olur. Olmazsa 2023’de biz kendi çalışmamızla milletimize gideriz” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamaları şöyle:

ACIMASIZ YAKLAŞILIYOR

“CHS’ne çok acımasız yaklaşılıyor. Bir şey değişince, ‘Hemen yarın sonucu almanız lazım’ gibi bir beklenti var. Oysa parlamenter sistemin yakın tarihte neden olduğu krizleri, en son Tansu Çiller anlattı. Çoğunluğun azınlığa, azınlığın zoraki çoğunluğa dönüştürüldüğü bir dönem yaşandı. Sorunlar ya da eksiklikler CHS’den mi yoksa uygulamadan mı kaynaklanıyor diye baktık, çalışma yürüttük. Eksiklik ve sorunların yüzde 95’in üzerinde uygulamadan kaynaklandığını gördük. Eski sistemin alışkanlıkları ile yeni sistemi uygulamaktan kaynaklı sorunlar... Ayrıca bir ‘külliye’ metaforu kullanılıyor. Yani bir şef ya da daire başkanı vatandaşa ‘külliyeye sormam lazım’ yanıtını verebiliyor. İşlerine gelmeyince ya da inisiyatif almak istemediklerinde, bu sözü kullanıyorlar. Mevcut Anayasa, yani 1982 Anayasası, genç bir anayasa. Anayasanın 177 maddesinin sadece 58 maddesi, değişmemiş. Sorun ruhu ile ilgili. Ruhunda rahatsız eden bir şey var. Yeni anayasa birey, toplum ve demokratik yapıyı öncelikleyen bir çerçevede olmalı.

(İnsan Hakları Eylem Planı’nın zamanlamasına yönelik eleştiriler) Bu 15 Temmuz’un getirdiği, 2016’nın yarattığı ortamı da normalleştirmek aynı zamanda. Ancak terörle mücadele yani PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele sürecek.

ABD İLE ÜÇ BAŞLIK

Oturup konuşalım diyoruz.

1- Terör örgütleri ile birlikte çalışmalarından rahatsızız. Sen devlet misin, değil misin? Bu yanlış.

2- ABD, Doğu Akdeniz’de tarafsız davranmalı. Türkiye’nin karaya hapsedilmesini isteyen ülkelere müsaade etmemeli. Birlikte çalışabilecek fırsatlar var.

3- ‘S-400’ü almayacaksın, kullanmayacaksın’ gibi tehditkar yaklaşımlar Türkiye’de sonuç vermez. Tehditkâr yaklaşımlardan vazgeçmeliler.

Kimseyle düşman değiliz. Mısır ve Türkiye’nin ortak çalışması hem Mısır’ın hem Türkiye’nin hem tüm ülkelerin çıkarına olur. Bu anlamda her zaman görüşülebilir.”