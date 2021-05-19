Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen çevrim içi programda yurt genelinde çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileriyle buluştu.

Bakan Selçuk, 19 Mayıs 1919 tarihinin Milli Mücadele'nin ilk günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında belirleyici olan milli iradenin ilk adımı olduğunu belirterek, "Bir irade ortaya koymak, belli bir şuur ve gücün birleşmesi ile olur. Bizi bugünlere getiren irade, Samsun'da böyle bir günde kendini gösterdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki komutanlarımız, askerlerimiz ve halkımız; sizler de biliyorsunuz, milli birlik ve beraberlik bilinci içinde yürüdüler. Onlar; canıyla malıyla, aklıyla, fikriyle mücadele etme iradesine sahiptiler. Onların sahip olduğu bu irade, bizlere ve siz gençlere de elbette aktarıldı. Bu irade madem onlardan bize mirastır, bu demektir ki hepimizin içinde bu iradi güç var. Onu yok saymak, bu gücü görmezden gelmek de mümkün ancak içimizdeki bu cevhere sahip çıkmanız gerekiyor. Sizler, bu mirasa sahip çıktıkça; bu cevheri, içinizdeki potansiyeli açığa çıkardıkça emin olun yolumuz açılacak" dedi.

Uyguladıkları eğitim modelinin çift kanatlı bir okumaya dayandığını söyleyen Bakan Selçuk, "Kökleri üzerinde yükselecek siz gençlerin ancak iki kanatla yol alabileceğinize inanıyoruz. Sizler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler üzerinden ilerleyeceksiniz. Ancak bunlar kanadın sadece birini ifade eder. Diğer kanat; milli, manevi ve evrensel değerler ve ahlaki olgunluğunuzdur. Dürüstlük, çalışkanlık gibi insani değerlerin yanında bu toprakların evladı olmanın getirdiği inceliklerle de donanmanız gerekiyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: MAZLUMLARIN UMUDU OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Biz sizlere baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar'lar, Aziz Sancar'lar görüyoruz. Aranızdan hem başarıları hem de ilkeli duruşuyla örnek olan yeni Mesut Özil'ler, Rıza Kayaalp'ler, ufuklar açan Fuat Sezgin'ler çıkacağına inanıyoruz. Biz sizleri sadece istikbalimiz olarak değil hem bugünümüz hem geleceğimiz olarak görüyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını tasarlayıp uçuranlar ya da ilk yerli otomobilimiz TOGG'un mutfağında yer alanlar sizler gibi gençler değil mi? Milli Teknoloji Hamlemizi adım adım başarıya taşıyan, Milli Uzay Programımıza öncü olanlar bir zamanlar sizler gibi lise sıralarından geçmediler mi? Unutmayın ki hayalleriniz ile hakikatler arasında sadece azminiz kadar mesafe vardır. Bu mesafeyi kısaltacak yegâne unsur çabanızdır. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız" ifadelerini kullandı.

Oktay, Filistinlilerin acısını gençlerinde yüreğinde hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Filistin'de devlet terörü uygulayan İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık katliamı yapılıyor. Sivillerin başlarına bombalar yağarken; çocuklar, gençler ve kadınlar ölüyor, öldürülüyor. Şehit olan o yavrularımızı, genç fidanları gördükçe içimiz yanıyor. Peki insanlık onurunu açıkça çiğneyen ve zulme doymayan İsrail'i ne durduracak? Bağımsız bir Filistin'de huzur içinde yaşamak oradaki çocukların, gençlerin hakkı değil mi? Eminim sizler de Filistin'den gelen görüntüleri gördükçe kahroluyor, bu adaletsizliği içinize sindiremiyorsunuz. Bağımsızlığa gönülden bağlı bir millet olarak, istiklal için 19 Mayıs'lara imza atmış, tehditlere asla boyun eğmeyen Türkiye olarak biz yine mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız. Bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız."

BAKAN SELÇUK: OKULLAR DENEME TAHTAMIZ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Selçuk, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Burada söz alan Gümüşhane Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zehra İlhan, "Eğitim sistemimiz bizi 9'uncu sınıftan itibaren güzel bir üniversite kazanmamız için hazırlıyor ama biz istiyoruz ki yeteneklerimizin de ön plana çıkarıldığı bir eğitim sistemimiz olsun" diyerek Bakan Selçuk'a bu konudaki fikirlerini sordu.

Bakan Selçuk, konuyla ilgili, "Tabi ki bu da bizim temel arzumuz ve 2 sene önce 'Ortaöğretim Tasarımı' diye bir çalışmayla kamuoyunun önüne çıkmıştık. Ve 'Ortaöğretim Tasarımı'yla, her öğrencimizin bütünsel gelişimine hizmet edecek yani sadece arka arkaya 8-10 tane teorik ders değil, bunun sanatla, sporla, kültürel faaliyetlerle birleştirilmiş bir fotoğrafını ortaya koymayı hedeflediğimizi ve bunun planını, projesinin hazırladığımız söylemiştik. Fakat bu salgın döneminde bunların pilot uygulamasının yapılabilmesi ve pilot uygulamalar sonucunda eksiklerin görülerek ülke düzeyine genellenmesi konusunda bir engel çıktı. Yani bizim prensip olarak; bir çalışmayı, bir projeyi pilot olarak denemeden, eksikliklerini görüp geliştirmeden ülke geneline yayma anlayışımız yok. Çünkü okullar bizim deneme tahtamız değil. Evet sizlerin derinleşmesini çok önemsiyoruz, tümüyle aynı düşüncedeyiz. Bunun yolunu hep beraber açacağız. Çünkü altyapımız kuruldu. Ve artık yürüme zamanı" dedi.

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