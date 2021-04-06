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AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kimse sulandırmaya çalışmasın

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kimse sulandırmaya çalışmasın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bazı emekli amirallerin bildirisi ile ilgili olarak, 'Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir. Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay bazı emekli amirallerin bildirisi ile ilgili olarak, 'Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir.' dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur.

Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz.

Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz.

Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız.

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