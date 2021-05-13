Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail devleti, tamamen bir terör devletine dönmüş durumdadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı namazını beraberindeki milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile Beştepe Millet Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Oktay, bir Ramazan'ı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bayramlar, birlik, beraberlik ve dayanışma zamanlarıdır. Hele ki böyle bir salgın döneminde bu dayanışmamızı çok daha fazla artırmalıyız. Bu bayramda tedbirlere uyalım. Ancak bayramlaşmamızı telefonla da olsa güzel şekilde yerine getirelim. Geçen sene Ramazan Bayramı namazını kılamamıştık. Çok şükür bu yıl bayram namazımızı kıldık. Geçen yılla kıyasladığımız zaman tünelin sonunu görebiliyoruz. Aşılama çok hızlı şekilde devam ediyor. Kendi aşılarımızı da geliştirerek, milletimizin desteği ve alacağımız tedbirlerle inşallah bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışacağız" dedi.

'SANAYİNİN VE ÜRETİMİN EN ÇOK ARTIĞI YILLARDAN BİRİSİNİ YAŞAYACAĞIZ'

Fuat Oktay, pandemi döneminde sanayinin çarklarını döndürmeye devam ettiklerini belirterek, "Belki bu yıl Türkiye tarihinin en güçlü ihracatının gerçekleştirileceği, sanayinin ve üretimin en çok artığı yıllardan birisini yaşayacağız. Hizmet sektöründeki sıkıntıları biliyoruz. İnşallah burada da esnafımız ve turizm sektörümüzde çalışanlar başta olmak üzere onların da rahatlayabileceği bir sezona girmeyi arzu ediyoruz. Tüm kabine olarak tamamen buna odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

İSRAİL DEVLETİ, TAMAMEN BİR TERÖR DEVLETİNE DÖNMÜŞ DURUMDADIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, işgal altında olan Karabağ toprağının, bu yıl tamamen özgürlüğüne kavuşmuş olarak bayramını kutladığını belirterek, gelecek yıllarda da bugün zulüm altında olan topraklardaki insanların özgürlüklerine kavuşması temennisinde bulundu. Filistin'de yaşanan olaylara da değinen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda bayrama buruk giriyoruz. İsrail'in saldırıları, zulüm altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz, şehitlerimiz var. Bunlardan 17'si çocuk. Savunmasız insanların evlerini işgal edip, tüm İslam aleminin kıblegahı olan ve aslında 3 semavi din içinde kutsal olan bölgenin, en kutsal gününde ve yine Kadir Gecesi arifesinde işgal edeceksiniz, savunmasız insanlara bombalar yağdıracaksınız sonra da 'bu insanlar kendisini savunuyor' diyerek hiç utanma duygusu olmayan ithamlarda bulunacaksınız. Bu insanlığın utancıdır. İsrail devleti, ne yazık ki tamamen bir terör devletine dönmüş durumdadır. Tamamen devlet terörü uygulayarak 74 yıldır zulüm altında yaşayan kaç tane nesil var. İnşallah bu zulüm son bulacaktır. Kim ne yaparsa yapsın Filistin toprağı ve Mescid-i Aksa Müslümanların, Filistinlilerindir. Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak haklı yerini alacaktır. Bütün dünyada buna saygı duymak durumundadır. Özellikle İslam dünyası için söylüyorum, lanetlemek değil de gereğini yapmakla sorumluyuz. Dolayısıyla İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik ne yazık ki arzu edilen seviyede değil. Bu sebeple bunu fırsata dönüştüren bazı mihraklar harekete geçiyor. Ramazan Bayramı inşallah yeniden uyanışımıza, dirilişimize ve kendi içimizdeki birlik ve beraberliğe vesile olur. Biz ayağa kalkarız ve bu zulme 'dur' deriz. Gerekli tüm alanlarda Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Arzu ettiğimiz fiili tedbirlerin alınmasıdır. Sadece kınamaların bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Çünkü net duruş sergilenmiyor. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, ilk kıblemiz olarak kalacaktır. Kudüs Filistin’in başkentidir ve başkent olarak kalacaktır. Kudüs'ü, zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktık. Ümit ederiz ki uluslararası koruma da dahil barış gücü orada yerini alır. İnşallah bu son bulacaktır."

Oktay, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı tekrar kutlayarak konuşmasına son verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara