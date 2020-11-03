Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Oktay, paylaşımında Ayda'nın fotoğrafına yer vererek, "91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. 4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun" dedi.
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