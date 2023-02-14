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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Göç dalgası ve güvenlik algısıyla ilgili haberler çıkıyor, asla söz konusu olamaz

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#Fuat Oktay#AFAD#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 00:02

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deremin ardından afet bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgeye ilişkin son durumu açıkladı. Sahada arama kurtarma faaliyeti yürüten 35 bin 600 kişi olduğunu açıklayan Fuat Oktay, sınır güvenliği ile ilgili olarak da "Göç dalgası ve güvenlik algısıyla ilgili haberler çıkıyor. Asla söz konusu olamaz. İçeride güvenlik sorunu yaşanması mümkün değil. Göç dalgasıyla ilgili oluşturulmak istenen algı gerçek dışıdır. Söz konusu değildir. sınırlarımız kontrol altındadır. Bu tür dezenformasyon yapanları sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Arama kurtarma personel sayısının 35 bin 600 kişi olduğunu açıklayan Fuat Oktay "Adıyaman, Hatay, Maraş'a odaklanmış durumdayız. 12 bin civarında iş makinalarımız var. 4 bini aşmış durumda uçaklarımızın yaptığı sortiler. 7 milyonluk bir altyapımız var günlük öğünlerimiz konusunda. Beslenme sıkıntısı olan afetzedemiz varsa bize ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamasına şöyle devam etti:

257 NOKTADA ÇADIRKENT KURULUMU TAMAMLANMIŞTIR

Milyonlarca battaniyeleri sahaya göndermiş durumdayız. 257 noktada çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. 27 bin Konteyner kent altyapısı tamamlanmıştır. 10 bin üzerinde konteyner var elimizde sevkiyatına başladık. 20 bin kişi konteynerlerde barındırmaktadır. Katar 10 bin konteynerlik bir yardımda bulunmuştur, peyderpey gelecek

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Hasar tespit çalışmaları önemli. Hasar tespit çalışmalarını 1 haftaya tamamlamaya çalışıyoruz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yaparak afetzedelerimizin hayatlarını normalleştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili tecrübemiz en üst seviyede. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. 10 bin TL yardım hasar tespit çalışmalarıyla doğrudan alakalı. Tamamladığımızda ödemeleri yapıyor olacağız.

AYNİ YARDIMLARLA İLGİLİ 250 ADET DAĞITIM NOKTASI, MARKET OLUŞTURULACAK

5 bin TL kira ve 15 bin TL taşınma bedeli çalışmalar çerçevesinde ödenmeye başlanacaktır. Ayni yardımlar, Aile Bakanlığı başkanlığında devam eden yardımlar ALO 144'ü aradığınızda sizi yönlendireceklerdir. Hangi ile gideceğinizle ilgili yönlendirileceksiniz. Ayni yardımlarla ilgili 250 adet dağıtım noktası, market oluşturulacak. Tüm havalimanlarımız aktif halde. Elektrik ve doğalgaz konusunda sorunumuz yok. Hayatı hızlı şekilde akut dönemden çıkarmaya başlıyoruz. Haberleşmeyle alakalı ciddi bir sorun bulunmadığını görüyoruz. Nakdi bağış da önemli. Yarın da kabinemizi topluyor olacağız. Gündem tamamen afetler, son durum ve tedbirler.

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GÖÇ DALGASIYLA İLGİLİ OLUŞTURULMAK İSTENEN ALGI GERÇEK DIŞIDIR

Göç dalgası ve güvenlik algısıyla ilgili haberler çıkıyor. Asla söz konusu olamaz. İçeride güvenlik sorunu yaşanması mümkün değil. Göç dalgasıyla ilgili oluşturulmak istenen algı gerçek dışıdır. Söz konusu değildir. sınırlarımız kontrol altındadır. Bu tür dezenformasyon yapanları sonuna kadar takip edeceğiz.

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#Fuat Oktay#AFAD#Deprem

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