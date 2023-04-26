Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

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Oktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi, sürekli iletişim halindeyiz, hafif bir üşütme geçirdi" dedi.



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKKUYU AÇILIŞINA ONLINE KATILACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını duyurdu.

Kandemir, paylaşımında "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KALP KRİZİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.