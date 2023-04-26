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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sağlık Durumu#Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 23:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

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Oktay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi, sürekli iletişim halindeyiz, hafif bir üşütme geçirdi" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKKUYU AÇILIŞINA ONLINE KATILACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışına online katılacağını duyurdu.

Kandemir, paylaşımında "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KALP KRİZİ İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sağlık Durumu#Fuat Oktay

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