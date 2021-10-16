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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

#Fuat Oktay#Yunanistan#Akdeniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.

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#Fuat Oktay#Yunanistan#Akdeniz

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