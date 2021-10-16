Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.

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