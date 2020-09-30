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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:29 |  Son Güncelleme:

‘Bir milat olacak’ diyerek duyurdu: Büyük veri artık elimizin altında...

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‘Bir milat olacak’ diyerek duyurdu: Büyük veri artık elimizin altında...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada '3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır' dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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