×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Venezuela açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Venezuela#Maduro#ABD
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan Venezuela açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 15:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasına ilişkin açıklamasında "Venezuela’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, osyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

Dış politika; ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatlerimizi esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alandır. 

Liderlik her zaman önemlidir. Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. 

Venezuella’da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya; tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz. 

Gözden KaçmasınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan hiçbir eylemi tasvip etmeyizAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan hiçbir eylemi tasvip etmeyizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Venezuela#Maduro#ABD

BAKMADAN GEÇME!