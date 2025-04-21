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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'TÜRKSAT 6A' paylaşımı

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#Cevdet Yılmaz#Türksat 6A#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan TÜRKSAT 6A paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 20:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete alım töreni gerçekleştirilen Türksat 6A'nın, ülkenin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olma özelliğiyle tarihi bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüksek veri iletim kapasitesi, geniş kapsama alanı ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Türksat 6A, sadece haberleşme alanında değil, savunmadan afet yönetimine, yayıncılıktan veri güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacaktır. Uzayda güçlü, yerde söz sahibi bir Türkiye hedefi doğrultusunda emeği geçen tüm kurumlarımızı ve mühendislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türksat 6A'nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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#Cevdet Yılmaz#Türksat 6A#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

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