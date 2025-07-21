Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sahadaki gelişmeler takip ediliyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP Lideri Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Süreç aşamalı bir şekilde devam ediyor.

Mekanizmalar oluşturuldu. Sahadaki gelişmeler anbean takip ediliyor. Türkiye terör belasından kurtulma aşamasında. Türkiye terörle mücadelede çok büyük başarı sağladı.

ENFLASYONLA MÜCADELE

(Enflasyon) OVP'yi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz 164.4 milyar doları buldu. Yıl sonu enflasyonda beklenti yüzde 30'un altında.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm partiler çalışmalarını yapacaklar ve bir araya gelerek tartışacaklar. Yeni anayasa bir uzlaşma ile yapılmalı.

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CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLAR

Yolsuzluğun partisi olmaz hesap verilmeli. Yerel yönetimlerde sistem gözden geçirilmeli.

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

İsrail sınır tanımayan işgalci konumunda. Çatışma ve savaşla kimse kazanamaz. Biz istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Suriye konusunda ABD ile olumlu atmosfer oluştu.

TÜRKİYE YANGINLAR İLE MÜCADELEDE NE DURUMDA?

Cumhuriyet tarihinin en büyük filosuna sahibiz. Barajlara yapılan yatırımın önemini gördük.

AB'NİN VİZE KARARI

Olumlu ama yeterli değil