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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sahadaki gelişmeler takip ediliyor

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#Cevdet Yılmaz#Terörsüz Türkiye#Terörle Mücadele
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan Terörsüz Türkiye mesajı: Sahadaki gelişmeler takip ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 19:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar veren Yılmaz, "Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sahadaki gelişmeler anbean takip ediliyor. Türkiye terör belasından kurtulma aşamasında."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ 

MHP Lideri Bahçeli tarihi bir çağrı yaptı. Bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Süreç aşamalı bir şekilde devam ediyor.

Mekanizmalar oluşturuldu. Sahadaki gelişmeler anbean takip ediliyor. Türkiye terör belasından kurtulma aşamasında. Türkiye terörle mücadelede çok büyük başarı sağladı.

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CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLAR

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#Cevdet Yılmaz#Terörsüz Türkiye#Terörle Mücadele

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