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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın seçim tarihine ilişkin açıklamaları şu şekilde:

Seçim konusunda şunu söyleyeyim; seçim 2028 yılında. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir yeni sisteme geçtik. Bunun özü öngörülebilirliği artırmak. Önceki gibi belirsiz süreçler yerine siyasi istikrarı güçlendirmek. Seçimlerle ilgili spekülatif haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyin. Seçimler 2028 yılında yapılacak. 1 ay veya 2 ay önce olabilir mi? Bu da öne alınmış seçim elbette olabilir. AK Parti olarak biz bunu savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması noktasında partimizin de Cumhur İttifakı ortağımızın ortaya koyduğu perspektif var. Dünyanın bu zor döneminde liderlik her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumdadır. Tecrübeli liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz . Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı perspektifinden bakıyoruz.