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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#NATO
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmazdan NATO Zirvesine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin, İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacağını belirtti.

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Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın Türkiye için "Zirveler Yılı" olduğunu anımsattı.

NATO'nun ardından, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) zirvelerinin yapılacağını hatırlatan Yılmaz, NATO Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşeceğini kaydetti.

Yılmaz, şunları ifade etti:

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"Dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiği kritik bir dönemde gerçekleştirilecek bu Zirve, İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alınacağı, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik adımların değerlendirileceği tarihi önemde bir buluşma olacaktır. Güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisi ile öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda. Yarın Savunma Sanayi Forumu vesilesiyle ülkemizin bu alanda geldiği seviyeyi ve gelecek perspektifini paylaşma imkanı bulacağız. Aynı gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir gündemle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak. Çarşamba günü ise liderler oturumu ile NATO'nun mevcut durumu ve gelecek vizyonu en üst düzeyde ele alınacak. Çok sayıda yan etkinlik ve ikili görüşmenin de yapılacağı Zirve'den ülkemiz, bölgemiz ve küresel istikrar için faydalı sonuçlar bekliyoruz."

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#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#Cevdet Yılmaz#NATO

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